موعد مباراة النصر القادمة ضد تراكتور في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام تراكتور الإيراني بملعب جاسم بن حمد بقطر في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد النصر لاستكمال المشوار القاري، عندما يلتقي مع تراكتور الإيراني على ملعب جاسم بن حمد بقطر، ضمن ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وعانى العالمي من تذبذب بعض الشيء في بداية الموسم الجديد، فرغم الانتصار الساحق على ضمك برباعية خسر ثاني المباريات من الفيصلي وظهر بمستوى مقلق نوعًا ما أمام التعاون.

واحتل النصر صدارة مجموعته النارية التي ضمت السد وفولاذ والوحدات، بينما أتى تراكتور في المركز الثاني من مجموعته التي ضمت الشارقة وباختاكور والقوة الجوية.

في حال أن تمكن النصر من عبور بوابة النادي الإيراني، فإنه سيتحصل على ميزة لعب الأدوار المتبقية في السعودية، في خطوة قد تقرب الحلم الآسيوي من كتيبة مينزيس.

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والآن نستعرض معًا موعد مباراة النصر وتراكتور وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة النصر وتراكتور؟

موعد مباراة النصر وتراكتور هو الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021، الموافق 7 صفر 1443، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بقطر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وتراكتور؟

لم يتم الإعلان حتى الآن عن القناة الناقلة لمنافسات دوري أبطال آسيا في الأدوار الإقصائية.

عمومًا، سيتم بث المباراة عبر موقع جول، وينطلق البث قبلها بنصف ساعة.