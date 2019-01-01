موعد مباراة النصر القادمة ضد الوحدة في دوري أبطال آسيا

تعرف على موعد مباراة النصرالسعودي القادمة ضد الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، والتي ستقام على استاد آل نهيان

محمد مصطفي

يفتح استاد آل نهيان بنادي الوحدة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الوحدة الإماراتي والنصر السعودي، وذلك يوم الإثنين 12 أغسطس 2019، الموافق 11 ذو الحجة 1440 هجريًا، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019.

تعادل النصر فى مباراة الذهاب أمام مضيفه نادي الوحدة الإماراتي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الملك فهد، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، وسيدخل العالمي هذا اللقاء من اجل تحقيق الانتصار أوالتعادل بنتيجة إيجابية، لضمان خطف بطاقة التأهل من الفريق الإماراتي والوصول إلى الدور ربع النهائي من البطولة

على الجانب الأخر حقق فريق الوحدة نتيجة إيجابية امام النصر السعودي بهدف مقابل هدف، ويسعي لخطف بطاقة التأهل على ملعبه والوصول إلى الدور القادم من دوري أبطال آسيا، حيث تمكن صحاب السعاد من التأهل إلى دور الـ16 بعد أن قدم أداء رائع في دور المجموعات، ونجح في تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة بعد أن خاض الفريق ست مباريات حقق أربع انتصارات وتعادل في واحدة وتلقي الخسارة فى مباراة وحيدة،

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موعد مباراة النصر ضد الوحدة والقنوات الناقلة

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