موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيصلي في الدوري السعودي 2019-20

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيصلي في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-20.

محمد مصطفي

يفتح ملعب الأمير فيصل بن فهد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين النصر والفيصلي وذلك يوم السبت القادم 5 أكتوبر 2019، الموافق 6 صفر 1441 هجريًا، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

يعيش العالمي ظروفًا صعبة، من حيث النتائج السلبية في مشواره فى الدوري السعودي، فمنذ اخر ثلاث مباريات لم يجمع الفريق سوى نقطة واحدة فقط، فيحتل الفريق المركز الخامس برصيد 8 نقاط وبفارق 5 نقاط عن المتصدر الهلال، فبعد مرور خمس جولات، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في إثنين وتعادل فى مثلهما وخسر مباراة وحيدة وكانت أمام الحزم بهدف نظيف.

يقدم فريق الفيصلي موسمًا رائعًا إلى حد ما في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة خلف الزعيم المتصدر برصيد 13 نقطة ، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق خمس مباريات، حقق الانتصار في 3 مباريات وتعادل في إثنين، ولم يتلقي أي هزيمة.

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