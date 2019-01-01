موعد مباراة النصر القادمة ضد التعاون في كأس السوبر السعودي

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام التعاون في كأس السوبر السعودي وما هي القنوات الناقلة، وذلك بعد الفوز الكبير على الفيحاء برباعية..

استمر النصر في نتائجه المميزة هذا الموسم، وحقق فوزًا كبيرًا على الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيتطلع النصر إلى تحقيق البطولة الأولى له هذا الموسم، عندما يلتقي مع التعاون في كأس السوبر السعودي، في مباراة من المقرر لها أن تكون يوم السبت الموافق 4 يناير 2019 ميلاديًا، الموافق 9 جمادي الأول 1441 هجريًا، على ملعب الجوهرة المشعة.

التعاون كان المفاجأة السارة للكرة السعودية العام الماضي وحقق الكأس بعدما سحق الهلال في نصف النهائي بخماسية ثم انتصر على الاتحاد في النهائي، فعادته هي إرهاق الكبار مما يُرجح مباراة صعبة للغاية على كتيبة المدرب روي فيتوريا.

في الوقت نفسه فإن العالمي يعيش حالة مميزة للغاية هذا الموسم، ولن يقبل جمهوره سوى بالعودة من جدة باللقب الأول، ليكون بمثابة المحفز للاستمرار في صدارة ترتيب الدوري وبالتبعية المحافظة على اللقب الغالي لعام ثانٍ على التوالي.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد التعاون والقنوات الناقلة..



موعد مباراة النصر ضد التعاون والقنوات الناقلة