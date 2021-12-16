موعد مباراة النصر القادمة في كأس الملك والقنوات الناقلة

يستقبل النصر بملعب مرسول بارك نظيره الاتفاق، في مباراة مرتقبة تجمع بينهما في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز النصر على الهلال في مباراتهما المؤجلة من الدوري السعودي بهدفين نظيفين، مما يمنحهم دفعة كبيرة للتفوق مع مدربهم الجديد ميجيل روسو.

أما الاتفاق فيعاني من تذبذب واضح هذا الموسم على صعيد الدوري جعله يحتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة، وقد نجح في الفوز بآخر مباراتين ويعيش في اللحظة الحالية حالة تؤكد أن مهمة النصر ستكون صعبة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

الآن نستعرض معًا ما هو موعد مباراة الاتفاق والنصر، وكيف يمكنك مشاهدتها..

متى مباراة النصر القادمة؟

موعد مباراة النصر والاتفاق هو يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2021، على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 17:50 بتوقيت السعودية، 16:50 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق؟

تُبث منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين عبر شبكة قنوات SSC كما جرت العادة هذا الموسم بالكرة السعودية.

ويمكنك متابعة المباريات عبر الإنترنت من خلال خدمة شاهد، وكذلك البث المباشر الذي يقدمه موقع جول.