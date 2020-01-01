موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتفاق في الدوري السعودي

تعرف على موعد المباراة المقبلة للنصر بعد الفوز على العدالة في الكأس، عندما يلتقي بالاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والقنوات الناقلة..

يستقبل ملعب محمد بن فهد بالدمام موقعة من العيار الثقيل، عندما يحلّ النصر ضيفًا ثقيلًا على الاتفاق مساء الجمعة 24 يناير ميلاديًا، الموافق 29 جمادي الأول 1441 هجريًا في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأتي المباراة بعد أيام من الانتصار الهام الذي حققه العالمي على العدالة وتأهل به إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في إطار سعيّ كتيبة روي فيتوريا إلى التتويج بكل البطولات الممكنة هذا الموسم.

الاتفاق تحسن مستواه في الآونة الأخيرة على صعيد الدوري، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة وبات بعيدًا بعض الشيء عن مراكز الهبوط، ويسعى لاستغلال هذه الاستفاقة في سبيل تحسين مركزه أكثر وأكثر.

بينما النصر يريد أن يواصل مطاردته للهلال على صدارة ترتيب الدوري، وبالتالي فلا بديل أمام زملاء عبد الرزاق حمدالله سوى تحقيق الفوز والاستمرار في طريق الانتصارات حتى لا يتسع الفارق مع بطل آسيا لأكثر من الموجود حاليًا.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد الاتفاق والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة النصر ضد الاتفاق والقنوات الناقلة