موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

يحل نادي النصر ضيفًا على نادي التعاون في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وذلك في الجولة الثانية من الدوري السعودي 2022-2023.
فاز النصر بمباراته الأولى في الدوري هذا الموسم بهدفٍ دون رد، أما التعاون فقد انتصر على الفتح بهدفين دون رد.
وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة
ما هو موعد مباراة النصر والتعاون؟
موعد مباراة النصر والتعاون، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو السبت 3 سبتمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.
كما يمكنك مشاهدة مباراة النصر والتعاون عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.
وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
التعاون - النصر
السبت 3 سبتمبر 2022،
SSC
مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة
اختيارات المحررين
- خليفة مارادونا الذي تجاهل تحذير مورينيو .. رحلة صعود ديلي ألي إلى الهاوية
- جول إنسايدر | حسين عبد الغني .. السعودي الأنجح داخل وخارج كرة القدم
- عودة إلى البساطة .. أندية أوروبا تكشف قمصانها لموسم 2022-23
- 1% من فيرجسون .. "نوستالجيا" فان نيستلروي الحدث في هولندا
- منقذ آرسنال وقائد ثورة ريال مدريد .. أبطال يصنعون المجد دون أن نراهم!