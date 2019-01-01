موعد مباراة النصر ضد الباطن، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الباطن في الجولة 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يستضيف النصر الباطن على استاد الأمير فيصل بن فهد يوم الخميس 16 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 11 رمضان 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

كانت آخر مباريات العالمي ضد الحزم وانتهت بثلاثية نظيفة بأقدام المتألق عبدالرزاق حمدالله، ليستمر في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة، فبعد مرور 29 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى 4 هزائم.

يدخل فريق الباطن الذي حصل رسميًا على بطاقة الهبوط الثانية من الدوري السعودي للمحترفين بعدما تلقى الهزيمة أمام أحد بهدف وحيد، ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي، فحتى الآن خاض الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في اربع وخسر 19 مباراة.

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موعد مباراة النصر ضد الباطن والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة النصر - الباطن استاد الأمير فيصل بن فهد الخميس 16 مايو 2019،

11 رمضان 1440 هجريًا

22:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع النصر

لن يغيب عن العالمي أي لاعب بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وسيكون العناصر المتبقية متاحة أمام المدرب روي فيتوريا.

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بعيون المركز الإعلامي ..

هنا .. كل ما فعله #العالمي مساء السبت في الرس 😍👌

ونيابة عن نجوم #النصر ماذا قال مرابط لجماهير الشمس ؟ 💛 pic.twitter.com/QsVIVHX34o — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 12, 2019

سيدخل المدرب البرتغالي هذا اللقاء بنفس طريقته المعتاد عليها، وسيدفع بعمر هوساوي ومايكون بيريرا في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي أحمد موسى، جوليانو فيكتور، يحيى الشهري.





التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

عبد الرحمن العبيد - عمر هوساوي - مايكون بيريرا - سلطان الغنام

بيتروس - عبد العزيز الجبرين

أحمد موسى - جوليانو فيكتور - نور الدين امرابط

عبد الرزاق حمد الله

الغيابات والتشكيل المتوقع للباطن

لا توجد غيابات في صفوف الباطن قبل مباراة النصر في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بسبب الإصابة أو الإيقاف، وسيكون السماوي كامل العدد في هذه المباراة.

سيبدأ المدرب سيبيريا هذه المباراة بنفس طريقته وتشكيلته المعتادة في المباريات السابقة، وسيبدأ بالثنائي لوكاس، جدعان مهنا في قلب الدفاع، وسيقود هجوم الفريق في هذه المباراة كرايسان دا كروز.

التشكيل | 4-2-3-1