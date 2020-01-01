موعد مباراة النصر والاتحاد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يشهد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020 فى تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، اللقاء المرتقب بين النصر والاتحاد، و ذلك ضمن لقاءات الأسبوع 14 من الدورى السعودى .

وعلى الرغم من الفارق الكبير فى النقاط بين الفريقين إلا أن هذا اللقاء يعد لقاء هام ومرتقب فى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان نظرًا للشعبية الجماهيرية للفريقين.

يحتل العالمي المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 29 نقطة، حيث لعب الفريق 13 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراتين، بينما فريق الاتحاد لعب أيضًا 13 مباراة ولكن لم يتمكن من الحصول إلا على 13 نقطة فقط، ليكون فى المركز 13 فى جدول الدورى السعودي ، حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة وخسر 8 مباريات.

ويخوض فريق النصر المباراة بروح معنوية مرتفعة على الرغم من الغيابات التى تواجه الفريق، وذلك لتصدره الترتيب حتى الآن وسيره بخطواتٍ ثابتة نحو الحفاظ على اللقب، بينما يخوض فريق الاتحاد المباراة بظروف صعبة وضغط كبير لاقترابه من مراكز الهبوط.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة النصر ضد الاتحاد، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة النصر والاتحاد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة النصر - الاتحاد استاد الملك فهد الدولي الجمعة 10 يناير 2020،

15 جمادى الأولى 1441،

20:05 السعودية، 19:05 مصر الرياضية السعودية 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

يعانى الاتحاد من غياب بعض اللاعبين، حيث يغيب عن الكلاسيكو ضد النصر الثنائى عبد الإله المالكى وسعود عبد الحميد بداعي الإصابة.

سيبدأ المدرب تين كات بفواز القرني في حراسة المرمى، وأمامه سيدفع بالرباعي منصور الحربي والعمار والدحيم والشنقيطي، وفي الوسط سيتواجد جوناس والأحمدي وأمامهما الثلاثي البيشي وفيانويفا ورومارينيو، وسيقود الهجوم أليكساندر بريوفتيش.

التشكيل | 4-2-3-1

فواز القرني

منصور الحربي - عبد الله العمار - عمار الدحيم - مهند الشنقيطي

جوناس دي سوزا - كريم الأحمدي

عبد العزيز البيشي - كارلوس فيانويفا - رومارينيو

أليكساندر بريوفيتش

الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر

يتغيب عن النصر في اللقاء ضد الاتحاد كلاً من عبد الرحمن العبيد وعمر هوساوى بسبب الاصابة، كذلك سيغيب الحارس الأسترالى براد جونز والمدافع البرازيلى مايكون بيريرا بسبب الإيقاف.

سيشارك وليد عبد الله في حراسة المرمى بدلاً من الأسترالي، وستتكون ثنائية قلب الدفاع من مادو والعمري، وسيشارك عوض خميس في مركز الظهير الأيسر وسلطان الغنام في الظهير الأيمن، وسيتكون الوسط من الثنائي بيتروس والخيبري وأمامهما الثلاثي موسى وجوليانو وأمرابط، وسيقود الهجوم ماكينة الأهداف عبد الرزاق حمد الله.

التشكيل | 4-2-3-1