موعد مباراة النصر ضد الأهلي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة موعد مباراة النصر القادمة ضد الأهلي في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب الملك فهد الدولي في الرياض أبوابه لاستضافة ديربي سعودي قوي يجمع بين الأهلي والنصر، وذلك يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، الموافق 28 محرم 1441 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.

يعيش العالمي أيامًا لا يُحسد عليها حتى الآن فى ظل نتائجه السلبية، حيث سقط الفريق في فخ الخسارة من نظيره الحزم بهدف دون رد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط متساويًا بنفس النقاط مع فريق العدالة صاحب المركز الثاني، والهلال صاحب الصدارة والذي له مباراة مؤجلة، وقبل ذلك ودع النصر دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام مضيفه السد القطري بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد، في إياب ربع نهائي البطولة.

كانت آخر مباريات الراقي أمام فريق الفتح واستطاع الفريق تحقيق الفوز بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الرابعة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط ومتساويًا بالنقاط مع فريق الحزم صاحب المركز العاشر، فمنذ انطلاقة الموسم لم يستطع الفريق تحقيق الفوز إلا في مباراة وحيدة، وتعادل وخسر مثلها.

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موعد مباراة النصر ضد الأهلي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الأهلي - النصر مالملك فهد الدولي الجمعة 27 فبراير 2019،

28 محرم 1441ا،

19:15 بتوقيت مصر، 20:15 بتوقيت السعودية KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر

لن يفتقد العالمي أي لاعب بسبب الإصابة في الكلاسيكو القويأمام الأهلي، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب روي فيتوريا.

لن يغير المدرب البرتغالي طريقته المعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع بعبدالله مادو ومايكون بيريرا في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي فهد الجميعة، بيتروس ماتيوس دوس سانتوس ونور الدين أمرابط.





التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

عبد الرحمن العبيد - عبد الله مادو - مايكون بيريرا - سلطان الغنام

عبدالله الخيبري - عبد الرحمن الدوسري

فهد الجميعة - بيتروس ماتيوس دوس سانتوس - نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمد الله

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لن يفتقد الأهلي لأي لاعب في مباراته القادمة أمام النصر ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2019-20، وستكون جميع أسلحة الراقي جاهزة للقاء.

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من المتوقع أن لا يتغير الكثير في طريقة الفريق المعتادة، وسيتم الدفع بالثنائي عبد الباسط هندي ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الرباعي محمد يوسف بلايلي، علي الأسمري، سلطان منداش وجوزيف دي سوزا، وفي خط الهجوم سيتواجد عمر السومة وديجانيني تافاريس

التشكيل | 4-4-2

محمد العويس

لوكاس بيدرو ألفيس دي ليما - محمد آل فتيل - عبد الباسط هندي - سعيد المولد

محمد يوسف بلايلي - علي الأسمري - جوزيف دي سوزا - سلطان منداش