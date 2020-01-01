موعد مباراة النصر ضد أبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد أبها في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟ وأكثر من ذلك

بعد أن خسر برباعية في ديربي الرياض من نظيره نادي الهلال في أول مبارياتهما بعد العودة من التوقف الطويل للدوري السعودي بسبب فيروس كورونا ضمن أحداث الجولة الثالثة والعشرون، يحل النصر ضيفًا على أبها في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

لا بديل للعالمي عن الفوز على زعيم الجنوب خاصةً بعد خسارة الديربي، فالفارق بينه وبين الزعيم أصبح 9 نقاط، وذلك بعد توقف رصيده عند النقطة 45 في المركز الثاني، وارتفع رصيد الأزرق إلى 54 نقطة، وأصبح فارس نجد مهدد بفقدان المركز الثاني بعد فوز الأهلي على الحزم، فالفارق بينهما أصبح 5 نقاطٍ فقط.

يخوض أبها حتى الآن موسم جيد في الدوري السعودي ، فالفريق يحتل حتى الآن المركز الثامن برصيد 33 نقطة، وقد فاز في مباراته الأخيرة على الاتحاد الذي يعيش موسم سيئ للغاية، وهو ما يعطي مؤشر إلى أن المباراة ضد العالمي ستكون صعبة لكن شيقة ومثيرة للجماهير.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر وأبها والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة أبها ضد النصر؟

موعد مباراة النصر وأبها هو الإثنين 10 أغسطس 2020، الموافق 20 ذو الحجة 1441 هجريًا، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة الساعة السابعة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة والربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة أبها والنصر مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق للمباراة قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.