موعد مباراة المغرب القادمة في كأس الأمم الإفريقية 2021 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب المغرب، لمواجهة نظيره مالاوي ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية على ملعب أحمدو أهيدجو.

المنتخب المغربي نجح في تصدر مجموعته، بعد الفوز على غانا وجزر القمر، ثم تعادل مع الجابون، وستهدف كتيبة أسود الأطلس لمواصلة مشوارها نحو تحقيق الحلم الغائب منذ السنوات والفوز باللقب الغالي، والبداية أمام مالاوي.

على الجانب الآخر منتخب مالاوي، احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية بعد فوز على زيمبابوي وتعادل مع السنغال وخسارة من غينيا، وضمن الوصول إلى الأدوار الإقصائية مع أفضل الثوالث، وسيريد مواصلة تحقيق المفاجآت وإقصاء المغرب والمضي قدمًا في البطولة، التي يعتبر واحد من أحصنتها السوداء في هذه النسخة.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

إذًا، ما هو موعد مباراة المغرب القادمة ضد مالاوي وكيف يمكنك متابعتها؟ جول يمنحك كل التفاصيل..

ما هو موعد مباراة المغرب القادمة ضد مالاوي؟

موعد مباراة المغرب، ضد مالاوي هو الثلاثاء 25 يناير 2022، على ملعب أحمدو أهيدجو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب، التاسعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالاوي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت، حقوق بث إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر شاشتها، وقد خصصت قناتي beIN Sports Max 1 و beIN Sports Max 2 لنقل مباريات البطولة.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها على موقع جول، عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.