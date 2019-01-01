موعد مباراة المغرب ضد بوروندي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة المغرب ضد بوروندي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والقنوات الناقلة، وما هو التشكيل المتوقع والغيابات لدى أسود الأطلس؟

عمر خليل

فاجأ المنتخب المغربي الجميع بعدما فشل في تحقيق الانتصار على نظيره منتخب موريتانيا، واكتفى بالتعادل السلبي معه، في المباراة التي أُقيمت لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون.

المغرب بشكل عام تعيش مرحلة غير مستقرة، فبعد الخروج المفاجئ من كأس الأمم الإفريقية في مصر من الدور ثمن النهائي على يد بنين بركلات الترجيح، رحل المدرب هيرفي رينارد ليتولى تدريب منتخب السعودية، ليخلفه بعد ذلك المدرب الشهير وحيد خاليلوزيتش.

ورغم أن المدرب البوسني قد أقدم على تجربة العديد من اللاعبين في التوقف الدولي الأخير، لكن الأمور لم تكن مستقرة وآخرها كان باعتزال عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر السعودي المشاركة الدولية، إلى جانب وجود مشكلات مع اللاعبين الصغار وعلى رأسهم موهبة شالكه الألماني، أمين حارث، الذي سخر من قرار استبعاده من خلال تغريدة على تويتر.

موقف أسود الأطلس عمومًا ليس بالجيد حاليًا في المجموعات أيضًا، ففي إطار نفس المجموعة انتصر منتخب إفريقيا الوسطى على بوروندي بهدفين نظيفين، ليخطف بذلك صدارة المجموعة قبل أن يواجه منتخب موريتانيا في الجولة المقبلة.

بينما سيحل المنتخب المغربي في يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2019، الموافق 22 ربيع الأول 1441 هجريًا، ضيفًا على منتخب بوروندي في إطار الجولة الثانية من التصفيات، في مباراة لن تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لزملاء حكيم زياش.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة المغرب ضد بوروندي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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موعد مباراة المغرب ضد بوروندي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة بوروندي - المغرب الأمير لويس رواجاسوري الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

22 ربيع الأول 1441،

15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب المغرب

لن يعاني منتخب المغرب من أي غيابات عن التشكيل الأساسي الذي بدأ به مباراة موريتانيا، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب وحيد خاليلوزيتش بالقوة الضاربة سعياً لتحقيق الفوز وتحسين الوضع في المجموعة للتأهل بدون حسابات معقدة لكأس الأمم الإفريقية القادمة.

من المتوقع أن يكون التشكيل عبارة عن ياسين بونو في حراسة المرمى، أمامه الرباعي أشرف حكيمي ونوصير المزراوي ويونس عبد الحميد ورومان سايس، ليكون في منتصف الملعب سليم أملاح وسفيان أمرابط وعادل تاعرابت وفي خط الهجوم حكيم زياش ونور الدين أمرابط ويوسف النصيري.

التشكيل | 4-3-3