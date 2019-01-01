موعد مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة المغرب القادمة ضد جنوب أفريقيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد السلام أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين جنوب أفريقيا والمغرب يوم الإثنين 1 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 28 شوال 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

تأهل أسود الأطلس إلى دور الـ16 بعد تحقيق فوز صعب على حساب منتخب ساحل العاج بهدف دون رد، في ثاني جولات دور المجموعات، وكان المنتخب المغربي قد حقق الفوز أمام منتخب ناميبيا بهدف دون رد في افتتاح مشواره في البطولة الإفريقية، وبهذه النتيجة تأهل رفقاء حكيم زياش للدور ثمن النهائي، وأصبحوا بحاجة للتعادل مع جنوب أفريقيا لضمان صدارة المجموعة الرابعة.

يدخل منتخب البافانا بافانا فى المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فحتى الآن خاض الفريق مبارتين في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، نجح في تحقيق الفوز فى مباراة واحدة امام منتخب ناميبيا بهدف دون رد، قبل أن يخسر أولى مبارياته أمام منتخب أسود كوت ديفوار بهدف دون رد، وسيحتاج منتخب جنوب أفريقيا لتحقيق الانتصار في هذا اللقاء بنتيجة كبيرة أمام المنتخب الجزائري ليبقى على حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 مع خسارة المنتخب الإيفواري أمام ناميبيا في نفس الجولة.

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة جنوب أفريقيا - المغرب استاد السلام الإثنين 1 يوليو 2019 ميلادياً،

28 شوال 1440 هجرياً، 18:00 مصر، 19:00 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS Max HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب المغرب

المركز قائمة منتخب المغرب حراسة المرمى منير المحمدي، ياسين بونو، رضا التكناوتي الدفاع نبيل درار، نصير المزراوي، أشرف حكيمي، مروان دا كوستان غانم سايس، يونس عبدالحميد، المهدي بنعطية، الوسط مبارك بوصوفة، كريم الأحمدي، يونس بلهندة، فيصل فجر، حكيم زياش، يوسف آيت بن ناصر، سفيان بوفال، أمين حارث، مهدي بورابيا، نور الدين امرابط، الهجوم يوسف النصيري، خالد بوطيب، أسامة ادريسي.

لا يوجد غيابات في صفوف منتخب المغرب في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام جنوب إفريقيا بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب هيرفي رينارد.

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من المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي بطريقته المعتادة وسيدفع بالحارس ياسين بونو، وسيدفع بغانم سايس ومهدي بن عطية في مركز قلب الدفاع، وأمامهم الثلاثي يونس بلهندة وكريم الأحمدي ومبارك بوصوفة، وسيقود خط الهجوم الثلاثي نور الدين امرابط، يوسف نصيري، حكيم زياش

التشكيل | 4-3-3

ياسين بونو

أشرف حكيمي - غانم سايس - مهدي بن عطية - نبيل درار

يونس بلهندة - كريم الأحمدي - مبارك بوصوفة

نور الدين امرابط - يوسف نصيري - حكيم زياش

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب جنوب أفريقيا

المركز قائمة منتخب جنوب أفريقيا حراسة المرمى دارين كيت، رونوين ويليامز، بروس بفوما. الدفاع ثولاني هلاتشوايا، ريفالدو كويتزي، بوهلي مخوانازي، رامالوي مفاهيليلي، سيفيسو هلانتي، دانييل كاردوسو، ثامسانكا مكيزي، إينوسنت مايلا. الوسط ديان فورمان، ثولاني سيريرو، سيبوسيسو فيلاكازي، هلومفو كيكانا، بونجاني زونجو، ثيمبا زواني، كاموهيلو موكوتجو، سامويل مابوندا، فورتوني ماكارينجي، بين موتشواري. الهجوم بيرسي تاو، كيرميت إيراسموس، كيجان دوللي، ليبوهانج مابوي، ليبو موثيبا، ثيمبينكوسي لورش، لارش فيلدفيك.

لن يغيب عن منتخب لبافانا بافانا أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في هذا اللقاء، وستكون جميع أوراق المدرب ستوارت باكستير جاهزة لخوض هذه المواجهة.

سيبدأ المدرب صاحب الـ 65 عامًا بنفس طريقته المعتاد عليها مع الفريق في المباريات السابقة، وسيدفع بمخوانازي، هلاتشوايو في قلب الدفاع، وسيعتمد على ليبو موثيبا وفيلاكازي لقيادة هجوم الفريق في هذا اللقاء.

التشكيل | 4-4-2