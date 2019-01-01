موعد مباراة المغرب القادمة ضد النيجر الودية

تعرف على موعد مباراة المغرب القادمة ضد النيجر الودية الدولية، على ملعب مراكش الدولي

محمد مصطفي

يفتح استاد مراكش أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين المغرب والنيجر يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 11 محرم 1441 هجرياً، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية

خاض منتخب أسود الأطلس مباراة ودية في التوقف الأخير وكانت أمام منتخب بوركينا فاسو، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد، على ملعب استاد مراكش الدولي، وتعد هذه المباراة الاولي لأسود الأطلسي تحت قيادة المدرب البوسني الجديد “وحيد خليلودزيتش” خلفا للفرنسي هيرفيه رونار الذي إنتقل إلى تدريب المنتخب السعودي

بدا المنتخب المغربي مالعسكر الحالي بوجود عناصر جديدة إضافة للتي ستثبت أحقيتها في البقاء في المعسكر الحالي، ويسعي من خلال هذا المعسكر لأختيار العناصر والوقوف على التشكيلة المثالية الذي يخوض بها تصفيات كأس الأمم الافريقية 2021، وتصفيات كأس العالم 2024

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موعد مباراة المغرب ضد النيجر والقنوات الناقلة

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