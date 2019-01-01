موعد مباراة المغرب القادمة ضد بنين في دور الـ 16 من كأس امم أفريقيا 2019

كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب المغرب ضد منتخب بنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2019

محمد مصطفي

يفتح استاد السلام أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين منتخب المغرب ومنتخب بمين يوم الجمعة يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 2 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات دورالـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019.

حقق أسود الأطلس العلامة الكاملة فى كأس الأمم الإفريقية بعد تحقيق فوز صعب على حساب منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وكان المنتخب المغربي قد حقق الفوز أمام منتخب ناميبيا بهدف دون رد في افتتاح مشواره في البطولة الإفريقية، وفى الجولة الثانية حقق فوز صعب على المنتخب الإفواري ليضمن تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة، وبهذه النتيجة تأهل رفقاء حكيم زياش للدور ثمن النهائي، وأصبحوا على صدارة المجموعة الرابعة.

يدخل منتخب بنين فى المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فحتى الآن خاض الفريق ثلاث مباريات في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، لن ينجح المنتخب البينيني في تحقيق الفوز فى أي مباراة وانتهت جميعاً بالتعادل، ويضمن تأهله رسمياً إلى دور الـ16 ضمن أحسن 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث

تعرف على ترتيب مجموعة وموعد مباراة المغرب في دور الـ 16 من كأس امم أفريقيا 2019

موعد مباراة المغرب ضد بنين والقنوات الناقلة

مواجهات الماضي| بنين لم تسجل هدفاً رسمياً في شباك المغرب

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة المغرب - بنين استاد السلام الجمعة 5 يوليو 2019 ميلادياً،

2 ذو القعدة 1440 هجرياً، 18:00 مصر، 19:00 السعودية لم يتم تحديد beIN SPORTS Max HD 1



