موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيحاء في الجولة السابعة عشر في دوري روشن السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره الفيحاء، في المباراة القادمة بينهما في الجولة السابعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2022-23.

الهلال يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد المستوى المميز الذي قدمه في بطولة كأس العالم للاندية، وحصوله على المركز الثاني، أمام ريال مدريد في المباراة النهائية المثيرة.

وكان الزعيم قد نجح في الفوز على أبها بهدفين مقابل هدف في آخر مبارياته بالدوري، ليرتفع رصيده إلى النقطة 32 في المركز الرابع بشكل مؤقت بعد لعب 15 مباراة، وسيطمح لمواصلة الانتصارات من أجل الاقتراب أكثر من القمة.

أما الفيحاء فقد تعادل مع ضمك في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة 19 في المركز الحادي عشر.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيحاء في الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 هو الأربعاء 15 فبراير 2023، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي هي قنوات SSC، وتملك على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.