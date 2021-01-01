موعد مباراة الصفاقسي ومولودية الجزائر في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الصفاقسي التونسي أمام مولودية الجزائر في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا بملعب 5 جويلية، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد ملعب الطيب المهيري، لاستقبال القمة العربية، بين الصفاقسي التونسي، ومولودية الجزائر الجزائري، ضمن مباريات إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب، انتهت بفوز مولودية الجزائر، بهدفين دون رد على ملعب 5 جويلية، يوم 28 ديسمبر الماضي.

ويمر أصحاب الأرض بفترة من الصحوة المحلية، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب الدوري التونسي برصيد 10 نقاط مع تبقى مباراة مؤجلة له، وبفارق ثلاث نقاط عن الترجي المتصدر.

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على الجانب الآخر، يدخل الفريق الجزائري اللقاء، لمواصلة نتائجه الجيدة هذا الموسم، والتي يحتل بها المركز الثاني في ترتيب الدوري المحلي برصيد 13 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة، وبفارق ثلاث نقاط عن وفاق سطيف المتصدر.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الصفاقسي ومولودية الجزائر وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الصفاقسي ومولودية الجزائر؟

موعد مباراة الصفاقسي ومولودية الجزائر هو الموافق الأربعاء 6 يناير 2021، بملعب الطيب المهيري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والجزائر، الرابعة عصرًا بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الصفاقسي ومولودية الجزائر؟

قامت القناة الوطنية التونسية، بشراء حقوق بث الديربي العربي، بين الصفاقسي، ومولودية الجزائر.

وإن لم تتمكن من متابعة اللقاء عبر التلفاز، فيمكنك متابعة اللقاء، عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي تنطلق قبل اللقاء بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مولودية الجزائر - الصفاقسي الأربعاء 6 يناير 2021،

15:00الجزائر وتونس، 16:00 مصر القناة الوطنية ملعب الطيب المهيري

ما هو تردد القناة الناقلة لمباراة الصفاقسي ومولودية الجزائر؟

يمكنك استقبال قناة الوطنية التونسية 2 التي تنقل المباراة، على قمر النايل سات، عبر التردد التالي: 10777، معدل الترميز: 27500، استقطاب القناة: أفقي.

ما التشكيل المتوقع لمباراة الصفاقسي ومولودية الجزائر؟

المدرب أنيس بوجلبان سيعتمد مع الصفاقسي على التشكيل الاعتيادي بالنسبة له بطريقة 4-4-2، وقد يكون على النحو التالي في اللقاء:

أيمن دحمان

محمد بن علي – نور الزموري – محمد علي الجويني – صبري شرايطية.

حسام بن علي - كينجسلي سوكاري – وليد قروي – محمد صلاح سولا.

فراس شواط – نابي كامارا.

على الجانب الآخر، سيعتمد المدرب نبيل نيجيز على طريقة لعب 4-3-3، والتي قد تكون على النحو التالي:

أحمد بوتاجا

وليد العاني – نبيل سعدو – مؤيد الحداد – بلقاسم براهيمي.

شمس الدين حراج - إيسلا ديوماند - عبد الرحمن بورديم

عبد النور بلخير - سامي فريوي - بلال بن صاها