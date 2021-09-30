موعد مباراة الشباب والفيحاء في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الشباب والفيحاء في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل الفيحاء ضيفًا ثقيلًا على الشباب، في مباراة قوية ستجمع بينهما بملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء هو المفاجأة السارة للدوري السعودي هذا الموسم، حيث يحتل المركز السادس بعدما جمع 10 نقاط من أول 6 مباريات، وآخر مفاجآته كانت بالفوز على الأهلي بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.

الشباب هذا الموسم ليس في أفضل أحواله، فبعد 6 مباريات جمع الليوث فقط 6 نقاط، لكن بشكل عام ظهروا بصورة جيدة للغاية في آخر المباريات أمام الهلال، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موعد مباراة الشباب والفيحاء وما هي القنوات الناقلة؟

هل يُدرب لويس إنريكي برشلونة؟ الرد الحاسم من مدرب إسبانيا

ما هو موعد مباراة الشباب والفيحاء؟

موعد مباراة الشباب والفيحاء هو الجمعة الموافقة 1 أكتوبر 2021، 24 صفر 1443 هجريًا، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والثلث بتوقيت السعودية، الخامسة والثلث بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والفيحاء؟

يمكنك مشاهدة مباراة الشباب ضد الحزم مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الشباب - الفيحاء الجمعة 1 أكتوبر 2021،

24 صفر 1443،

18:20 السعودية، 17:20 مصر شاهد VIP ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)

التشكيل المتوقع للشباب

من المتوقع أن يبدأ الشباب المباراة بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

فواز القرني

متعب الحربي - أحمد شراحيلي - إيجور ليشنوفسكي - فواز الصقور

ألفريد ندياي - حسين القحطاني

كارلوس - إيفر بانيجا - سيبا

أوديون إيجالو

التشكيل المتوقع للفيحاء

من المتوقع أن يعتمد المدرب فوك رازوفيتش على التشكيل الآتي:

غداً الجمعة يستضيف #الفيحاء نظيره نادي الفتح ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز تحت 17 سنة.#مع_الفيحاء pic.twitter.com/firqDJrvqd — نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) September 30, 2021