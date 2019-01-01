موعد مباراة الشارقة ضد العين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الشارقة ضد العين في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

محمد مصطفي

يحل العين ضيفاً على الشارقة في ملعبه يوم الخميس القادم 3 أكتوبر 2019، الموافق 5 صفر 1441 هجريًا، وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي الإماراتي 2019 -20.

كانت آخر مباريات الشارقة في الدوري أمام فريق كلباء، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويأتي الفريق على فى المركز الثاني فى جدول الترتيب برصيد 6 نقاط ، وبفارق الأهدف عن نقاط عن أقرب منافسيه الأهلي صاحب الصدارة بنفس الرصيد، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق مباراتين، حقق الفوز واستطاع تحقيق العلامة الكاملة حتي الآن.

يدخل العين هذا اللقاء وهو قادم من فوزًا على الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيثُ سجل الثلاثية شيوتاني وبندر محمد وكودجو لابا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، وبهذا الانتصار يحتل الفريق المركز الثالث بفارف الأهداف عن الأهلي الذي يحتل المركز الاول، فحتى الآن لعب الفريق مباراتين، استطاع أن يحقق الفوز في الفوز في المباراتين الماضيتين ضد اتحاد كلباء والوصل.

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موعد مباراة الشارقة ضد العين والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الشارقة - العين استاد الشارقة الخميس 3 أكتوبر 2019، 5 صفر 1441،

20:15 السعودية، 21:15 الإمارات أبو ظبي الرياضية

الغيابات والتشكيل المتوقع للشارقة

لن يغيب عن الشارقة أي لاعب للإصابة أو للإيقاف في اللقاء ضد العين، وستكون جميع أسلحة الفريق جاهزة لإصطياد الثلاث نقاط للمحافظة على الصدارة.

سيدخل المدرب عبد العزيز العنبري بطريقته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بعبدالله غانم وشاهين عبد الرحمن في قلب الدفاع، أما ثنائي الارتكار فسيدخل أوتابيك شوكوروف بجانب محمد الشحي، وسيقود هجوم الفريق في هذا اللقاء ريكاردو جوميز

التشكيل | 4-2-3-1

أحمد محمود

علي محمد - عبدالله غانم - شاهين عبد الرحمن - ماركوس ميلوني

محمد الشحي - أوتابيك شوكوروف

عمر جمعة - إيجور كورنادو - ريان مينديز

ريكاردو جوميز

الغيابات والتشكيل المتوقع للعين

لن يفتقد العين أي لاعب للإصابة أو للإيقاف في قمة الجولة الثالة من دوري الخليج العربي، وسيكون الفريق كامل العدد في هذا اللقاء أمام الشارقة.

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التفاصيل 👈https://t.co/110hcxmr7v #نادي_العين pic.twitter.com/Ml8ja2tn0A — FC (@alainfcae) April 13, 2019

لن يغير المدرب إيفان ليكو في الطريقة الذي اعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع باسماعيل أحمد ومحمد شاكر في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيقوده يحي نادر بجانب أحمد برمان، وفي الأمام سيتواجد المهاجم كودجو لابا، ومن خلفه الثلاثي علي مزيان، أندريا رادوفانوفيتش، جمال ابراهيم

التشكيل | 4-2-3-1