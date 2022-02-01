موعد مباراة السنغال وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب أحمدو أهيدجو في مدينة ياوندي، مباراة السنغال وبوركينا فاسو، في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون.

كما السنغال قطع مشواره إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط، من فوز وتعادلين.

وفي دور الستة عشر، حقق "أسود التيرانجا" فوزًا منطقيًا على الرأس الأخضر بهدفين نظيفين، وفي ربع النهائي، تمكنوا من التفوق على غينيا الاستوائية والفوز بنتيجة 3-1.

أما منتخب بوركينا فاسو، مفاجأة البطولة حتى الآن، فقد تمكن من خطف وصافة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بفوز وتعادل وهزيمة.

ثم في دور الستة عشر، عبر عقبة الجابون بنتيجة 7-6 في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ثم حقق المفاجأة بإقصاء تونس من ربع النهائي بالفوز بهدف نظيف.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف على موعد مباراة السنغال وبوركينا فاسو في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة السنغال وبوركينا فاسو؟

موعد مباراة السنغال وبوركينا فاسو في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 هو الأربعاء 2 فبراير 2022 على ملعب أحمدو أهيدجو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السنغال وبوركينا فاسو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق بث إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر شاشتها، وقد خصصت قناتي beIN Sports Max 1 و beIN Sports Max 2 لنقل مباريات البطولة.

وإن لم تستطع مشاهدة مباراة السنغال وبوركينا فاسو عبر التلفاز، يمكنك متابعتها على موقع جول، عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد الملعب القناة الناقلة السنغال - بوركينا فاسو الأربعاء 2 فبراير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أحمدو أهيدجو beIN Sports Max 1

التشكيل المتوقع للسنغال



يعتمد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال على طريقة 4-3-3 التقليدية، ومن المنتظر أن يبدأ مواجهة بوركينا فاسو بأفضل تشكيل من أجل ضمان التأهل إلى النهائي الثاني على التوالي في كأس أمم إفريقيا.



التشكيل: 4-3-3



إدوارد مندي



بونا سار - خاليدو كوليبالي - عبده ديالو - ساليو سيس



شيخو كوياتي - نامباليس مندي - إدريسا جاي



إسماعيلا سار - فامارا ديدهو - ساديو ماني







التشكيل المتوقع لبوركينا فاسو



منتخب بوركينا فاسو بدوره، من المتوقع أن يعتمد على طريقة 4-2-3-1، التي لم يغيرها منذ بداية البطولة.



التشكيل: 4-2-3-1



هيرفي كوفي



عيسى كابوريه - سوماليا واتارا - إدموند تابسوبا - ستيف ياجو



أداما جيرا - بلاتي توريه



جوستافو سانجاري - سيريل بايالا - حسان باندي



برتراند تراوري

