موعد مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب السعودية ضد منتخب فيتنام في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب مرسول بارك، أولى مباريات المنتخب السعودي، في المرحلة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم القادم 2022، بمواجهة منتخب فيتنام.

المنتخب السعودي يلعب في المجموعة الأولى، مع أستراليا والصين واليابان، وعمان بالإضافة إلى منتخب فيتنام.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى كأس العالم المقبل، بينما يشارك أصحاب المركز الثالث في الدور الرابع من التصفيات.

كيف يتأهل منتخب السعودية لكأس العالم 2022؟

وفي التقرير التالي نتعرف معًا على موعد مباراة السعودية وفيتنام، في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة.

متى مباراة منتخب السعودية ضد فيتنام؟

موعد مباراة السعودية أمام فيتنام، هو الخميس 2 سبتمبر 2021، على ملعب مرسول بارك، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام؟

لا توجد قناة محددة في الشرق الأوسط تنقل جميع مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، وتحدد القنوات الناقلة قبل كل مباراة وعادة ما تكون المباراة التابعة للمنتخب المستضيف.

وستنقبل قنوات السعودية الرياضية، مباراة المنتخب السعودي امام نظيره الفيتنامي، عبر شاشتها بتقنية HD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - فيتنام الخميس 2 سبتمبر 2021،

21:00 السعودية، 20:00 مصر السعودية الرياضية مرسول بارك

التشكيل المتوقع السعودية

التشكيل| 4-2-3-1

محمد العويس

سلطان الغنام – عبد الله مادو – علي البليهي - ياسر الشهراني

عبد الله عطيف – محمد كنو

سالم الدوسري – عبد الرحمن غريب – فهد المولد

صالح الشهري