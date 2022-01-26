يستضيف ستاد الجوهرة المشعة مباراة السعودية وعمان، والتي تقام ضمن الجولة السابعة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.

يحتل المنتخب السعودي المركز الأول في مجموعته برصيد 16 نقطة، ولم يخسر الأخضر في هذا الدور حتى الآن، وقد فاز في 5 مباريات وتعادل في واحدة.

على الجانب الآخر، يقع المنتخب العماني في المركز الرابع في المجموعة برصيد 7 نقاط، جمعهم من انتصارين وتعادل من 6 مباريات انتهت 3 منها بالخسارة.

كيف يتأهل منتخب السعودية إلى كأس العالم 2022؟

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة السعودية وعمان؟

موعد مباراة السعودية وعمان هو يوم الخميس 27 يناير 2022 في ستاد الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والربع بتوقيت عمان.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وستذاع مباراة السعودية وعمان على القناة السابعة SSC7، كما يمكنك متابعتها عبر الإنترنت من خلال شاهد أو خدمة البث المباشر من جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - عمان الخميس 27 يناير 2022،

20:15 السعودية، 21:15 عمان SSC 7 الجوهرة المشعة

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي

من المتوقع أن يبدأ المدرب هيرفي رينارد بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس



ياسر الشهراني - علي البليهي - عبد الإله العمري - محمد البريك



عبد الإله المالكي - محمد كنو



سالم الدوسري - سامي النجعي - فهد المولد



صالح الشهري

التشكيل المتوقع لمنتخب عمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب برانكو إيفانكوفيتش على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-1-2

فايز الرشيدي



علي البوسعيدي - جمعة الحبسي - أحمد الخميسي - أمجد الحارثي



زاهر الأغيري - حارب السعدي - عبد الله فواز



صلاح اليحيائي



المنذر العلوي - خالد الهاجري