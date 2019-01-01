موعد مباراة السعودية ضد مالي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة السعودية القادمة ضد مالي الودية الدولية، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب محمد بن فهد الدولي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين السعودية ومالي يوم الخميس 5 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 6 محرم 1441 هجريًا، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية.

استأنف الأخضر تدريباته فى المعسكر المقام في الدمام استعدادًا لمواجهة الودية امام منتخب مالي، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية استعدادًا وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية، على ملعب الأمير محمد بن فهد فى الدمام، استعدادًا لمواجهة المنتخب اليمني، فى الجولة الاولي من منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2020

ستكون المباراة تحت قيادة المدريب الفرنسي ايرفي رينارد، الذي يقود المنتخب السعودي للمرة الاولي منذ أن تولي رسميًا تدريب الأخضر خلقًا للأرجنتيني أنطونيو بيتزي، ويدخل المنتخب على رأس المحموعة الرابعة التي تضك المنتخب الفلسطيني واليمن وأوزبكستان وسنغافورة.

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة السعودية - مالي محمد بن فهد الخميس 5 سبتمبر 2019 ،

6 محرم 1441اً،

19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر لم يحدد KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للسعودية لا يوجد أي غيابات في صفوف الأخضر السعودي في المباراة الودية ضد مالي للإصابة أوالإيقاف، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب الفرنسي

استعدادًا لخوض الجولة الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



— إيرڤي رينارد يختار 26 لاعبًا لمعسكر الأخضر في الدمام.🇸🇦



— إليكم قائمتنا الرسمية⬇️#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/kcAQCNftLQ — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 31, 2019

يدخل المدرب صاحب الـ50 عامًا من أجل تجربة بعض العناصر المنضمة حديثًا للمنتخب ومن المتوقع ان يبدأ بعبد الله المعيوف فى حراسة المرمي، وسيعتمد على الثنائي عمر هوساوي، زياد الصحفي في قلب الدفاع، وهارون كمارا، فراس البريكان في الأمام.

التشكيل | 4-2-3-1