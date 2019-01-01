موعد مباراة السعودية القادمة ضد سنغافورة فى تصفيات آسيا لكأس العالم 2024

تعرف على موعد مباراة السعودية القادمة ضد سنغافورة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023

محمد مصطفي

يفتح ملعب الملك عبدالله الدولي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين السعودية وسنغافورة يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 11 صفر 1441 هجريًا، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

سقط المنتخب السعودي فى فخ التعادل امام منتخب اليمن بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب البحرين الوطني، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وبهذه النتيجة يحتل الأخضر المركز الرابع برصيد نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن سنغافورة صاحب صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.

يأتي منتخب سنغافورة في ضدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، حيث بدأ المنتخب مشواره بالتصفيات بتعادل أمام منتخب اليمن بنتيجة (2-2)، ثم لستطاع تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف أمام منتخب فلسطين الذي يحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.

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