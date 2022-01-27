موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحل المنتخب السعودي ضيفًا على نظيره الياباني، وذلك لحساب الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وتشكل هذه المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للسعودية، فالفوز بها يُقرب كتيبة هيرفي رينارد أكثر وأكثر من بلوغ مونديال قطر.

السعودية تحتل صدارة المجموعة بـ19 نقطة ومن دون هزيمة، وقد فازت على عُمان في آخر الجولات بهدف نظيف في الجوهرة المشعة.

أما اليابان، تأتي في الوصافة برصيد 15 نقطة، والفوز ضروري لها في ظل ملاحقة أستراليا صاحبة المركز الثالث بـ14 نقطة.

كيف يتأهل منتخب السعودية إلى كأس العالم 2022؟

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة السعودية واليابان وما هي القنوات الناقلة؟

متى مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022؟

موعد مباراة السعودية واليابان هو الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022، بملعب سيتاما 2002.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 13:14 مساءً بتوقيت السعودية، 12:34 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وستذاع مباراة السعودية واليابان على القناة السابعة SSC7، كما يمكنك متابعتها عبر الإنترنت من خلال شاهد أو خدمة البث المباشر من جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب اليابان - السعودية الثلاثاء 1 فبراير 2022،

13:14 السعودية، 12:14 مصر SSC 7 سيتاما 2002



