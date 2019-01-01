موعد مباراة السد القادمة ضد الدحيل فى دور 16 دوري أبطال آسيا

تعرف على موعد مباراة السد القادمة ضد الدحيل فى دور 16 من دوري أبطال آسيا 2019.

محمد مصطفي

يفتح استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيلأبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين السد والدحيل يوم الثلاثاء 6 اغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 5 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في ذهاب دور 16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.

تأهل الزعيم القطري إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن جمع 10 نقاط من أصل 6 مباريات، كمتصدر للمجموعة الرابعة، بعد ان نجح فى تحقيق الفوز في 3 منها، وتعادل فى واحدة وتعرض لخسارة مبارتان، وكان أخر مباراة عيال الذيب أمام بیرسبولیس الإيراني وانتهت بالتعادل بخسارته بهدفين دون رد.



تأهل نادي الدحيل الرياضي إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن جمع 9 نقاط من أصل 6 مباريات، لينجح الكتيبة العسكرية في حسم مقعد الوصافة للمجموعة الثالة، وكان أخر مباراة الليث أمام الهلال السعودي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق لحساب الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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موعد مباراة السد ضد الدحيل والقنوات الناقلة

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