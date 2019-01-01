موعد مباراة السد ضد الدحيل، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة السد القادمة ضد الدحيل فى دور 16 من دوري أبطال آسيا 2019، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين السد والدحيل يوم الثلاثاء 6 اغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 5 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في ذهاب دور 16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.

تأهل الزعيم القطري إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن جمع 10 نقاط من أصل 6 مباريات، كمتصدر للمجموعة الرابعة، بعد ان نجح فى تحقيق الفوز في 3 منها، وتعادل فى واحدة وتعرض لخسارة مبارتان، وكان أخر مباراة عيال الذيب أمام بیرسبولیس الإيراني وانتهت بالتعادل بخسارته بهدفين دون رد.

تأهل نادي الدحيل الرياضي إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن جمع 9 نقاط من أصل 6 مباريات، لينجح الكتيبة العسكرية في حسم مقعد الوصافة للمجموعة الثالة، وكان أخر مباراة الليث أمام نادي ماريتيمو البرتغالي وانتهت بخسارة الدحيل بثلاث أهداف مقابل هدفين، فى لقاء ودي من استعداد الفريق للموسم الجديد.

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موعد مباراة السد ضد الدحيل والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الدحيل - السد استاد عبد الله بن خليفة الثلاثاء 6 أغسطس 2019،

5 زو الحجة 1440

22:00 السعودية، 21:00 مصر ريوجي ساتو beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع للسد

لا يوجد غيابات في صفوف فريق السد قبل القمة القطرية امام الدحيل، وسكتون جميع العناصر متاحة أمام المدرب تشافي هيرنانديزلخوض هذه المواجهة.



سيخوض المدرب الأسباني أول لقاء رسمي له منذ قيادة الفريق، ومن المتوقع أن يبدأ بسعد الدوسري في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي حامد إسماعيل، بيدرو ميجيل، ياسر أبوبكر، عبد الكريم حسن، أما في خط الوسط فسيتواجد الثنائي وو يانج جونج، بو علام خوخي، وسيقود هجوم السد في هذا اللقاء بغداد بونجاح.

التشكيل | 4-2-3-1

سعد الدوسري

عبد الكريم حسن -طارق سلمان - بيدرو ميجيل - حامد إسماعيل

وو يانج جونج - بوعلام خوخي

أكرم عفيف - حسن الهيدوس - علي أسد

بغداد بونجاح

الغيابات والتشكيل المتوقع للدحيل

لا يوجد غيابات في صفوف فريق الدحيل فى مباراة الدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وسكتون جميع العناصر متاحة أمام المدرب البرتغالي لخوض هذه المواجهة.



تدريب مثير للفريق وتألق جماعي للاعبين https://t.co/qqzWpib9k8 pic.twitter.com/cozBPw5Foy — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) August 3, 2019

لن يغير المدرب روي فاريا جاريدو في الطريقة الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بالثلاثي أحمد ياسر، مهدي بن عطية، بسام هشام في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الرباعي سلطان البريك، لويز مارتن، إدميسلون جونيور، عاصم مادبو، وفي الأمام سيتواجد الثلاثي كريم بوضيف، يوسف المساكني، المعز علي.

التشكيل | 4-2-3-1