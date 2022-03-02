موعد مباراة الزملك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة
يستضيف نادي الزمالك في ملعبه ستاد القاهرة الدولي نادي الجونة في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.
فاز الزمالك في مباراته الأخيرة بصعوبة على نادي فيوتشر بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وأحرز هدف الفوز محمد عبد الغني في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 22 نقطة ويتقدم للمركز الثالث في جدول الترتيب.
كانت آخر مباريات الجونة ضد البنك الأهلي في الدوري المصري، وخسر الفريق بهدفين مقابل هدف وتوقف رصيده عند 4 نقطة في المركز العاشر.
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جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة
ما هو موعد مباراة الزمالك والجونة؟
موعد مباراة الزمالك والجونة هو يوم الإثنين 7 مارس 2022 في ستاد القاهرة الدولي.
وتنطلق صافرة البداية الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة؟
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.
ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.
المباراة
الموعد
الملعب
القنوات الناقلة
الزمالك - الجونة
الإثنين 7 مارس 2022،
ستاد القاهرة الدولي
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