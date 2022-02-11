موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

يستقبل استاد القاهرة، أولى مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2022، عندما يستضيف نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويشارك الفارس الأبيض في المجموعة الرابعة من البطولة، برفقة الوداد، وبترو أتلتيكو، بالإضافة إلى ساجرادا إسبيراناسا.

وسيطمح الزمالك لمصالحة جماهيره، بعد الإخفاق في النسخة الأخيرة من البطولة وخروجه من دور المجموعات، على حساب الترجي ومولودية الجزائر.

جدول مباريات ومجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي من موقع جول، نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في دوري أبطال إفريقيا؟

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو، هو السبت الموافق 12 فبراير 2022، على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الرابعة.

وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الزمالك - بترو أتلتيكو السبت 12 فبراير 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 ستاد القاهرة الدولي

التشكيل المتوقع للزمالك:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حمزة المثلوثي

إسلام جابر – إمام عاشور

أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري