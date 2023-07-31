موعد مباراة الزمالك والنصر في في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الزمالك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة..

تتواصل منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، حيث سنكون على موعد مع مباراة مرتقبة تجمع بين النصر السعودي والزمالك المصري، والتي تقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

ويشارك النصر برفقة الزمالك في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا لشباب السعودي، والاتحاد المنستيري التونسي.

وافتتح النصر مبارياته في المجموعة بالتعادل مع الشباب ثم فوز على الاتحاد المنستيري، بينما فاز الزمالك على الفريق التونسي في أولي المباريات، ثم خسر من الشباب في الجولة الثانية.

ويدخل الفريقان المباراة من أجل محاولة ضمان الحصول على واحدة من بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، حيث لم تحسم الأمور بعد في المجموعة الثالثة.

وفي التقرير التالي من "جول.كوم" نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر والزمالك في كأس العرب للأندية 2023، والقنوات الناقلة

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ما هو موعد مباراة الزمالك والنصر في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة الزمالك والنصر في كأس الملك سلمان 2023 للأندية الأبطال، هو الخميس 3 أغسطس 2023، على ملعب مدينة الملك فهد.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والزمالك على شاشتها.

كما يمكن متابعة المباراة عبر شاهد VIP

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الزمالك الخميس 3 أغسطس 2023،

18:00 مصر والسعودية SCC مدينة الملك فهد الرياضية

ما هو تاريخ مواجهات الزمالك والنصر؟

ستكون المواجهة المرتقبة بين الزمالك والنصر هي الثالثة في تاريخ المواجهات بين الفريقين في كل المناسبات.

المواجهة الأولى بين الزمالك والنصر كانت في عام 2000، خلال مشوار الفريقين في بطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس، وفيها فاز "الفارس الأبيض" بهدف دون رد.

وجمعت المباراة الثانية بين الفريقين في عام 2017، وتحديدًا في دور المجموعات من البطولة العربية للأندية الأبطال، وفيها تمكن الزمالك من الفوز من جديد، وهذه المرة بنتيجة 2-1.

تشكيل النصر المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

نواف العقيدي

سلطان الغنام – علي لاجامي – عبد الله مادو – أليكس تيليس

مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – ايمن يحيى

عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا

تشكيل الزمالك المتوقع:

التشكيل| 3-5-2

محمد صبحي

محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد نيمار

أحمد سيد زيزو - سيف الدين الجزيري - شيكابالا

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