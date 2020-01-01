موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستعد ستاد القاهرة الدولي لاحتضان مباراة قوية ستجمع بين صاحب الأرض الزمالك مع ضيفه الإنتاج الحربي، وذلك في إطار الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري.

الفارس الأبيض يدخل إلى هذه المباراة برغبة ملحة في الفوز لمصالحة الجماهير بعد التعادل المخيب للآمال أمام سموحة والذي حرم الفريق من الابتعاد بالمركز الثاني وجعل الفارق بينه وبين المقاولون 5 نقاط فقط و8 عن بيراميدز

في الوقت نفسه فإن الإنتاج الحربي لا يعيش أفضل أوقاته بدايةً من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا ووصولًا للنتائج السلبية التي حققها زملاء باسم مرسي منذ العودة.

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لكن في كل الأحوال يظل مختار مختار من أصعب المدربين الذين يلتقي الزمالك معهم، ما يؤكد أن المباراة ستكون صعبة على كتيبة باتريس كارتيرون.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي؟

يلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي مساء الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020، على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الزمالك - الإنتاج الحربي القاهرة الدولي الأحد 13 سبتمبر 2020،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORT

ما هو التشكيل المتوقع للزمالك؟

يغيب عن الزمالك حازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء للإصابة، ويظل موقف أشرف بن شرقي غامضًا حتى الآن، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة أمام الإنتاج الحربي.

"كاف" يؤجل مباريات الدور قبل النهائي والنهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لتقام مباراة الذهاب لفريقنا أمام الرجاء المغربي في المغرب أحد يومي ١٧-١٨ أكتوبر على أن يقام لقاء العودة في مصر أحد يومي ٢٣-٢٤ أكتوبر ويقام النهائي يوم ٦ نوفمبر. ⚽📝⁦📅 pic.twitter.com/4ca4Sz3N4A — SC (@ZSCOfficial) September 10, 2020

ومن المتوقع أن يعتمد كارتيرون على تشكيلته المعتادة حيث محمد أبو جبل في حراسة المرمى وأمامه رباعي دفاعي بقيادة محمود الونش وفي منتصف الملعب فرجاني ساسي وطارق حامد وفي الهجوم مصطفى فتحي ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ومصطفى محمد.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

عبد الله جمعة - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد

طارق حامد - فرجاني ساسي

محمد أوناجم - يوسف أوباما - مصطفى فتحي

مصطفى محمد

ما هو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربي؟

لا يُعاني الإنتاج من أي غيابات وسيكون الفريق كامل العدد أمام الزمالك.

🏠 تواجد مؤمن زكريا بالنادي الأهلي اليوم من أجل تكريمه من قبل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



🙏 كل الدعم للكابتن مؤمن @MoamenZakaria pic.twitter.com/ZEiVue0EFD — جول مصر (@goaleg) September 10, 2020

يتوقع أن يعتمد مختار مختار على طريقته المعتادة بعامر عامر في حراسة المرمى والاعتماد على بازوكا في قلب الدفاع ومن أمامه إبراهيم عبد الخالق على أن يقود الهجوم باسم مرسي.