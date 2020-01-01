الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

عمر خليل
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الزمالك
تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستعد ستاد القاهرة الدولي لاحتضان مباراة قوية ستجمع بين صاحب الأرض الزمالك مع ضيفه الإنتاج الحربي، وذلك في إطار الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري.

الفارس الأبيض يدخل إلى هذه المباراة برغبة ملحة في الفوز لمصالحة الجماهير بعد التعادل المخيب للآمال أمام سموحة والذي حرم الفريق من الابتعاد بالمركز الثاني وجعل الفارق بينه وبين المقاولون 5 نقاط فقط و8 عن بيراميدز

في الوقت نفسه فإن الإنتاج الحربي لا يعيش أفضل أوقاته بدايةً من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا ووصولًا للنتائج السلبية التي حققها زملاء باسم مرسي منذ العودة.

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    لكن في كل الأحوال يظل مختار مختار من أصعب المدربين الذين يلتقي الزمالك معهم، ما يؤكد أن المباراة ستكون صعبة على كتيبة باتريس كارتيرون.

    الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي والقنوات الناقلة.

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    ما هو موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي؟

    يلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي مساء الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020، على ستاد القاهرة الدولي.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

    ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي؟

    تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة  الزمالك  ضد الإنتاج الحربي على شاشتها.

    لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

    المباراة
    الملعب
    الموعد
     القنوات الناقلة
    الزمالك - الإنتاج الحربي القاهرة الدولي الأحد 13 سبتمبر 2020،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية    		 ON TIME SPORT

    ما هو التشكيل المتوقع للزمالك؟

    يغيب عن الزمالك حازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء للإصابة، ويظل موقف أشرف بن شرقي غامضًا حتى الآن، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة أمام الإنتاج الحربي.

    ومن المتوقع أن يعتمد كارتيرون على تشكيلته المعتادة حيث محمد أبو جبل في حراسة المرمى وأمامه رباعي دفاعي بقيادة محمود الونش وفي منتصف الملعب فرجاني ساسي وطارق حامد وفي الهجوم مصطفى فتحي ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ومصطفى محمد. 

    التشكيل | 4-2-3-1
    محمد أبو جبل
    عبد الله جمعة - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد
    طارق حامد - فرجاني ساسي
    محمد أوناجم - يوسف أوباما - مصطفى فتحي
    مصطفى محمد

    ما هو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربي؟

    لا يُعاني الإنتاج من أي غيابات وسيكون الفريق كامل العدد أمام الزمالك.

    يتوقع أن يعتمد مختار مختار على طريقته المعتادة بعامر عامر في حراسة المرمى والاعتماد على بازوكا في قلب الدفاع ومن أمامه إبراهيم عبد الخالق على أن يقود الهجوم باسم مرسي.

    التشكيل | 4-3-3
    عامر عامر
    أحمد شديد قناوي - محمد بازوكا - محمود البدري - علاء سلامة
    إبراهيم عبد الخالق - محمود عادل - محمد عادل
    مامادو نديوكو - باسم مرسي - موسى دياوارا

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