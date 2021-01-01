موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل استاد القاهرة مباراة هامة، تجمع بين الزمالك والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري.

مباراة الزمالك والإسماعيلي، أو كلاسيكو الكرة المصرية، دائمًا ما اشتهر بالإثارة والقوة، ومن المتوقع أن تزداد الإثارة هذا الموسم، لأهمية المباراة.

الزمالك يمر بمرحلة جيدة هذا الموسم، حقق خلالها العديد من النتائج الإيجابية جعلته يتربع على عرش الدوري المصري برصيد 26 نقطة.

على الجانب الآخر، معسكر الدراويش يمر بفترة عكس التي يمر بها الفارس الأبيض، إذ أن الإسماعيلي هذا الموسم في موقف لا يحسد عليه ويعمل على الهروب من مناطق الهبوط، بعد فشله في تحقيق الفوز هذا الموسم إلا في مباراة وحيدة فقط.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير من ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن المركز الخامس عشر والذي يحتله البنك الأهلي.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري؟

موعد مباراة الزمالك مع الإسماعيلي، هو الأربعاء 17 فبراير 2021، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة مباريات الدوري المصري بشكل حصري، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز فيمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.