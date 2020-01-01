موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد وادي جلة في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يستضيف وادي دجلة الزمالك على ملعب السلام يوم الثلاثاء 28 يناير 2020 ضمن لقاءات الأسبوع 15 من عمر الدورى المصري الممتاز .

لعب وادي دجلة آخر مبارياته فى الدورى أمام فريق أسوان وتمكن من الفوز بنتيجة 0-3 ويحتل المركز 12 برصيد 13 نقطة حصل عليهم من 14 لقاء خاضهم حتى الآن فى المسابقة، تمكن من تحقيق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 لقاءات.

أما الزمالك كانت آخر لقاءاته أمام مازيمبي الكونغولي فى بطولة دوري أبطال أفريقيا ، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين ليحتل بذلك الأبيض المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولي، أما عن الدوري المصري الممتاز فتمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز فى آخر لقاء له فى المسابقة أمام نادى الجونة بنتيجة 0-2.

ويحتل أبناء ميت عقبة المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 24 نقطة حصلوا عليهم من 12 مباراة حتى الآن، حققوا الفوز فى 7 مباريات و تعادلوا 3 مباريات وخسروا مباراتين، ويبحث الأبيض عن تحقيق الفوز على دجلة لمواصلة تحسين ترتيبه فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز .

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة ، وما هي القنوات الناقلة للقاء؟

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة وادي دجلة - الزمالك استاد القاهرة الثلاثاء 28 يناير 2020،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

يغيب عن الزمالك في مباراة وادي دجلة محمد عواد وعبد الله جمعة وأشرف بن شرقي للإصابة، كذلك طارق حامد وعمر السعيد للإيقاف، ومحمد عبد الغني لأسباب فنية.

قائمة الزمالك لمباراة وادي دجلة بالدوري الممتاز. ⚽️🗒 pic.twitter.com/MWBUls9c0P — SC (@ZSCOfficial) January 27, 2020

سيبدأ أبوجبل في مركز حراسة المرمى وأمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط سيتم الدفع بفرجاني ساسي ومحمد حسن وأمامهم الثلاثي شيكابالا وأوناجم وأوباما، وسيقود الهجوم مصطفى محمد.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبوجبل

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام

محمد حسن - فرجاني ساسي

محمد أوناجم - يوسف أوباما - شيكابالا

مصطفى محمد

الغيابات والتشكيل المتوقع لوادي دجلة

لا توجد غيابات في صفوف وادي دجلة قبل مباراة الزمالك، وسيكون الفريق كامل العدد من أجل تحقيق مفاجأة صعبة أمام الفارس الأبيض.

التشكيل | 4-2-3-1