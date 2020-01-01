موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد مازيمبي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا 2019-20، وما هي القنوات الناقلة لهذا اللقاء؟

أبانوب صفوت

يستعد الزمالك لاستضافه مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل 24 يناير 2020، الموافق 29 جمادي الأخر 1441 هجريًا، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا على ستاد الإنتاج الحربي.

يسعى الفارس الأبيض للثأر من هزيمته في مباراة الذهاب من أجل حسم التأهل وصدارة المجموعة، حيث خسر بطل الكونفدرالية في المباراة التي لُعبت في الكونغو بثلاثية نظيفة ولكن المباراة لن تكونى سهلة أبدًا على الزمالك.

في المقابل، حسم مازيمبي تأهله للدور القادم بعد أن جمع 10 نقاط مع ابتعاد صاحب المركز الثالث عنه بفارق 8 نقاط مع تبقي مباراتين فقط على نهاية دور المجموعات، ولكنه سيلعب على الحفاظ على الصدارة بتجنب الهزيمة أمام الزمالك بأكثر من فارق ثلاثة أهداف.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وما هي القنوات الناقلة للقاء؟

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع وليد أزارو

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الزمالك - مازيمبي استاد الإنتاج الحربي الجمعة 24 يناير 2020،

29 جمادي الأول 1441 هجريًا،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD1

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

لا يعاني الزمالك من أي غيابات بعد أن استعاد الفارس الأبيض كل لاعبيه وأصبحوا جاهزين لرد الثأر من مازيمبي، وسعيًا لمحاولة اقتناص الصدارة أيضًا في لقاء لن يكون سهل أبدًا على أبناء ميت عقبة.

ومن المتوقع أن يعتمد كارتيرون نفس الطريقة التى يفضلها الفريق وهي 4/2/3/1 دون أي تغييرات كبيرة تذكر، وبالعودة للاعتماد على عبد الله جمعة كظهير أيسر وحازم إمام كظهير أيمن بعد أن بات كلاهما جاهز للمشاركة من جديد.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبوجبل

عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد

الغيابات والتشكيل المتوقع لمازيمبي

لن يعاني بطل الكونغو من أي غيابات في مواجهة الزمالك، ويبدو مازيمبي جاهزًا للحفاظ على الصدارة بعد أن كان قد ضمن التأهل بعد أن جمع 10 نقاط بفارق 8 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثالث.

من المنتظر أن يعتمد المدرب ميهايو كازيمبي على نفس طريقة اللعب وهي 4/2/3/1 بتواجد جبوهو في حراسة المرمى وأمامه الرباعي مبيكو، مونديكو، تشونجو وكوليبالي وثنائي في خط الوسط هما كوفي وليكونزا، وفي المقدمة الثلاثي إيبامي، مبوتو، يوشندي وأمامهم موليكا كمهاجم صريح.

التشكيل | 4-2-3-1