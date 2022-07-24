موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد فيوتشر في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 والقنوات الناقلة.

يحل نادي الزمالك ضيفًا على نادي فيوتشر في ستاد السلام في مباراة ضمن الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

فاز الزمالك على سموحة في الجولة 26 بهفين دون رد، ليبتعد بالصدارة من جديد برصيد 60 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز و9 نقاط عن الأهلي.

أما نادي فيوتشر فقد فاز على البنك الأهلي باربعة أهدافٍ مقابل هدف في اللقاء الأخير، وحافظ على المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

والآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد فيوتشر والتي تقام ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك وفيوتشر؟

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر هو يوم الخميس 28 يوليو 2022 في ستاد السلام.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.