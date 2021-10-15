موعد مباراة الزمالك ضد توسكر في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد توسكر الكيني في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2021-22 وما هي القنوات الناقلة؟

يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على توسكر الكيني، على استاد نيايو الوطني، ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يريد مواصلة الصحوة التي يعيشها الفريق مؤخرًا، بعد تحقيق لقب الدوري المصري في الموسم الماضي للمرة الثالثة عشر في تاريخه، وبداية مشواره في محاولة معانقة الأميرة الإفريقية للمرة السادسة.

على الجانب الآخر، فريق توسكر، يريد تحقيق المفاجأة وإحراج الفارس الأبيض، والخروج بنتيجة إيجابية على أرضه.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك وتوسكر في دوري أبطال إفريقيا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الزمالك وتوسكر؟

تقام مباراة الزمالك وتوسكر في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2022، يوم السبت 16 أكتوبر 2021، على ملعب نيايو الوطني.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، ولكن قبل هذا الدور تتمكن القنوات المختلفة من الحصول على إذاعة المباريات.

أم إن لم يتتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر والتي يقدمها موقع جول، وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب توسكر - الزمالك السبت 16 أكتوبر 2021،

14:00 مصر، 15:00 السعودية ON TIME SPORT ستاد نيايو الوطني

تشكيل الزمالك المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد أبو جبل

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمزة المثلوثي

طارق حامد - إمام عاشور

أشرف بنشرقي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري