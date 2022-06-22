موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 23 لموسم 2021-22 من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يدخل المباراة بعد فوز مثير أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، ليواصل "الفارس الأبيض" صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن رفع رصيده إلى 48 نقطة.

أما سيراميكا كليوباترا، فيدخل المباراة بعد أن تعادل أمام فاركو في الجولة الماضية بنتيجة 1-1، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر في جدول الترتيب.

والآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا؟

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا هو يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.