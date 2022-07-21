موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سموحة في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يستضيف نادي الزمالك، نظيره سموحة على ستاد القاهرة في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز 2021-22.

فاز الفارس الأبيض في المباراة الأخيرة على غزل المحلة بهدفيين دون رد، وحافظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الوصيف و9 عن الأهلي.

وسيدخل الفارس الأبيض المباراة، بمعنويات مرتفعة بعد حصوله على كأس مصر على حساب الأهلي، وسيعمل على مواصلة تحقيق النتائج الجيدة في الدوري، للاقتراب من تحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي.

أما نادي غزل المحلة فقد خسر في مباراة الجولة 25 من البنك الأهلي بهدف دون رد، ليحتل المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

والآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والتي تقام ضمن منافسات الجولة 26من الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك وسموحة؟

موعد مباراة الزمالك سموحة هو يوم الأحد 24 يوليو 2022 في ستاد القاهرة.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.