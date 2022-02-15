موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة
يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على ساجرادا إسبيراناسا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2022.
ويشارك الفارس الأبيض في المجموعة الرابعة من البطولة، برفقة الوداد، وبترو أتلتيكو، بالإضافة إلى ساجرادا إسبيراناسا.
الزمالك سيسعى لمصالحة جماهيره، والحفاظ على آماله في التأهل للدور القادم، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق، ثم الخسارة من سموحة في الدوري المصري بهدفين دون رد، وسيهدف إلى الخروج بنقاط المباراة كاملة في المباراة.
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على الجانب الآخر ساجرادا إسبيراناسا، سيتسلح بالأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض، تساعده في مشواره بالبطولة هذا الموسم.
جدول مباريات ومجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة
وفي التقرير التالي من موقع جول، نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك وساجرادا إسبيراناسا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
ما هو موعد مباراة الزمالك وساجرادا إسبيراناسا في دوري أبطال إفريقيا؟
موعد مباراة الزمالك وساجرادا إسبيراناسا، هو السبت الموافق 19 فبراير 2022، على ستاد 11 نوفمبر.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا إسبيراناسا؟
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الثالثة.
وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وساجرادا إسبيراناسا كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الملعب
ساجرادا إسبيراناسا - الزمالك
السبت 19 فبراير 2022،
beIN SPORTS HD 3
11 نوفمبر