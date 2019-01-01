موعد مباراة الزمالك ضد ديكاداها، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد ديكاداها في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يستضيف ‏ملعب برج العرب مباراة تجمع بين الزمالك وديكاداها الصومالي، وذلك يوم السبت 24 أغسطس 2019، الموافق 23 ذو الحجة 1440 هجريًا، وذلك في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020.

نجح الفارس الأبيض في حسم تأهله إلى دور الـ32 من البطولة الإفريقية من المباراة الأولى بسباعية رائعة في مرمى الفريق الصومالي، وفي حال تأهل أبناء ميت عقبة رسميًا إلى الدور القادم سيواجه الفائز من لقاء أويلرز بطل ليبيريا وجينيراسيون فوت بطل السنغال، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز بطل ليبيريا بهدف دون رد، مما يعطيه الأفضلية لحسم لقاء العودة ليصطدم بالزمالك في دور الـ32.

ستقام مباريات ذهاب دور الـ32 من النسخة الحالية خارج مصر أحد أيام 13، 14، 15 من شهر سبتمبر، على أن يقام لقاء الإياب أيام 27، 28، 29 من الشهر نفسه في الأراضي المصرية.

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موعد مباراة الزمالك ضد ديكاداها والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الزمالك - ديكاداها ملعب برج العرب السبت 24 أغسطس 2019،

23 ذو الحجة 1440،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - ON SPORT



الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

سيغيب عن الزمالك في مباراة ديكاداها الثنائي مصطفى فتحي ومحمود جنش بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفارس الأبيض أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وستكون جميع الأوراق المتبقية جاهزة أمام المدرب ميتشو الذي أصر على استلام المهمة الفنية للفريق في هذا اللقاء.

لقطات من تدريبات الزمالك استعدادًا لمباراة العودة أمام ديكيداها الصومالي. ⚽ pic.twitter.com/0MdzJcrWTY — SC (@ZSCOfficial) August 22, 2019

سيبدأ المدرب الصربي بنفس الأسماء الأساسية التي تشارك مع الفريق، وسيدفع بمحمود علاء ومحمد عبد الغني في قلب الدفاع، وفي الأمام سيتواجد عمر السعيد وخلفه الثلاثي أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، شيكابالا.

التشكيل | 4-2-3-1