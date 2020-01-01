موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي الزمالك على أرضه بستاد القاهرة الدولي نادي حرس الحدود في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء 5 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 11 جمادي الأخر 1441 هجرياً، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

تعادل الفارس الأبيض في آخر مباراة له في الدوري مع وادي دجلة التي أقيمت في استاد السلام، ليبقى في المركز الخامس في جدول الترتيب بعد لعب 13 مباراة، فاز في 7 منها وتعادل في 4 وخسر 2، ليجمع بذلك 25 نقطة فقط تبقيه بعيدًا عن المنافسة على اللقب.

خسر حرس الحدود في آخر مباراة له من أسوان بنتيجة 2-1، ليتراجع للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري بـ18 نقطة، وقد فاز الحرس في 4 مباريات فقط من أصل 15 خاضها حتى الآن، وتعادل في 6 وخسر في 5.

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وسيكون هذا اللقاء هامًا بالنسبة للزمالك الذي تأهل للدور الثاني في دوري أبطال أفريقيا، فالفارس الأبيض يرغب في العودة للمنافسة على لقب الدوري كما هي العادة دائمًا.

وفي هذا التقرير سنستعرض موعد مباراة نادي الزمالك ضد حرس الحدود، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الزمالك - حرس الحدود ستاد القاهرة الدولي الأربعاء 5 فبراير 2020،

11 جمادي الأخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع لنادي الزمالك

سيغيب عن الزمالك المغربي أشرف بنشرقي بسبب الإصابة الي أبعدته عن مباراة الفارس الأبيض الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، ولن يغيب أي لاعب آخر.

غاب عدد من اللاعبين عن مباراة القلعة البيضاء الأخيرة لإراحتهم، لعل أبرزهم شكابالا وعبد الشافي ومحمود علاء، من المتوقع أن يعيدهم المدرب كارتيرون والاعتماد عليهم في مباراة حرس الحدود.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبوجبل

محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - شيكابالا

مصطفى محمد

الغيابات والتشكيل المتوقع لنادي حرس الحدود

سيكون فريق حرس الحدود بلا غيابات للإصابة أو للإيقاف في اللقاء القادم ضد الزمالك، ومن المتوقع أن يبدأ السعدني في حراسة المرمى، ومجدي والزناري وسامي وعبدالفتاح في الدفاع، وفي الوسط جمال وفليكس وأسامة، أما الهجوم فسيتواجد به كونيه ولوكاسا وجريندو.

التشكيل | 4-3-3

أحمد السعدني

محمد عبد الفتاح - خالد سامي - مصطفى الزناري - حسن مجدي

محمد أسامة - أحمد فليكس - مصطفى جمال

محمد عبد اللطيف جريندو - أنطوني لوكاسا - إبراهيما كونيه