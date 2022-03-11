موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

يحل نادي الزمالك ضفيًا ثقيلاً على بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022.

انتهت حظوظ الزمالك في التأهل عمليًا، ويحتاج إلى معجزة للوصول إلى ربع النهائي، بعد خسارته من الوداد في الجولتين الثالثة والرابعة، مع تعادل في أول مباراتين.

أما بترو أتلتيكو، سيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، لضمان التأهل إلى ربع النهائي، وينافس الوداد على صدارة المجموعة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو؟

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا هو يوم الجمعة 18 مارس 2022، على ملعب 11 نوفمبر.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الثالثة.

وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.