موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد، القنوات الناقلة والتشكيل

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

أحمد جمال

يفتح استاد السلام أبوابه لاستضافة مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا 2019-20 ، وذلك يوم الجمعة القادمة 10 يناير 2020.

استطاع الفارس الأبيض أن يعود بنقطة ثمينة من زامبيا بعدما تعادل في الجولة الثالثة من دوري الأبطال الأفريقي أمام نفس الخصم الزامبي بنتيجة (1-1)، وعلى الرغم من مُعاناة القلعة البيضاء في الآونة الآخيرة، وسوء النتائج التي لاحقت الفريق خاصة في الدوري المصري، إلا أن الزمالك مُرشحاً بقوة للتأهل وعليه فيجب على مدرسة الفن والهندسة الفوز في المباراة القادمة للحاق بمازيمبي المتصدر بفارق ثلاث نقاط كاملة عن الأبيض.

على الجانب الآخر يحتل زيسكو يونايتد المركز الثالث برصيد نقطتين، وبفارق نقطتين عن الفارس الأبيض، ولذا فلن تكون المباراة سهلة على القلعة البيضاء، خاصة وأن الفريق الزامبي قد يفقد الأمل في التأهل في حال فقدانه للنقاط الثلاث للمباراة.

وفي هذا التقرير المقدم لكم من جول النسخة العربية، سنتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا 2019-20 ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الزمالك - زيسكو يونايتد استاد السلام الجمعة 1 يناير 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب لم يتحدد بعد

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

يعاني الزمالك من العديد من الغيابات، حيث يغيب كلًا من عبد الله جمعة، حازم إمام وخالد بوطيب للإصابة، بينما عاد شيكابالا من جديد بعد غيابه عن الجولة السابقة.

ومن المتوقع أن يعتمد كارتيرون نفس الطريقة التى يفضلها الفريق، وسيدفع بمحمد عبد السلام في الجهة الأخرى لتعويض غياب حازم، وسيتحمل مسؤولية الدفاع معه محمود علاء وعبد الغني وعبد الشافي.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبوجبل

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد

الغيابات والتشكيل المتوقع لزيسكو يونايتد

لا توجد غيابات في صفوف زيسكو يونايتد قبل مباراة الزمالك للإصابة أو الإيقاف، خاصة بعد عودة المدافع الأيسر كابومبو بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

وسيبدأ المدرب بطريقة مشابهة لطريقة الفارس الأبيض ومن المتوقع أن يكون التشكيل.

التشكيل | 4-2-3-1