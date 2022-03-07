موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

يحل نادي الوداد المغربي ضيفًا على نادي الزمالك في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

يحتاج الزمالك للفوز باللقاء للمنافسة على التأهل، فبعد تعادله في مباراتين وخسارته في اللقاء الأخير من نفس الفريق، اكتفى بالمركز الثالث في جدول الترتيب بنقطتين فقط.

أما الوداد، فيحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد أن فاز على الزمالك وساجرادا، وخسر من بيترو أتلتيكو متصدر المجموعة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك والوداد في الجولة الرابعة دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك والوداد؟

موعد مباراة الزمالك والوداد في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا هو يوم الجمعة 11 مارس 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت المغرب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والوداد؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الثالثة.

وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والوداد كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.