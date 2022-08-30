موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد إيليكت سبورت في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 والقنوات الناقلة.

يحل نادي الزمالك ضيفًا على نادي إيليكت سبورت في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

خرج الزمالك من دور المجموعات في النسختين السابقتين، لذا يشارك في الدور التمهيدي الأول هذا الموسم، وسيسعى للتأهل ومواصلة المشوار لما بعد المجموعات لمصالحة الجمهور.

على النقيض تمامًا، فاز الفارس الأبيض بالدوري المصري في نسختيه الأخيرتين، وهو ما يمنح الأمل للعشاق للظهور بشكلٍ جيد في دوري الأبطال.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك وإيليكت سبورت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

ما هو موعد مباراة الزمالك وإيليكت سبورت؟

لم يتحدد حتى الآن موعد مباراة الزمالك وإيليكت سبورت في دوري أبطال إفريقيا، لكنه سيكون في الفترة بين 9 و11 سبتمبر 2022.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإيليكت سبورت؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا على قنوات بي إن بدايةً من دور المجموعات، وهو ما يشير إلى احتمالية إذاعة مباراة الزمالك وإيليكت سبورت على أون تايم سبورت، وهو ما حدث في السنوات السابقة.