موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2023-2024

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي في الدوري المصري 2023-2024

في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري، يلتقي كل من الزمالك وإنبي في مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

ينتشي نادي الزمالك بإدارة جديدة منتخبة لتوها ينتظر أن تعيد الأمجاد إلى القلعة البيضاء.

لكنه يواجه خصمًا يعقد عليه الأمور دائمًا وهو إنبي العنيد بقيادة المدرب تامر مصطفى، الذي يتطور من تجربة إلى الأخرى.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة إنبي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024؟

تقام مباراة إنبي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024 يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 على ملعب المقاولون العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة إنبي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري حصريًا على شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" ستجد مباراة إنبي والزمالك على شاشتها.

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