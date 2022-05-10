موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وطلائع الجيش، تجمع بينهما في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

خسر الزمالك من إنبي في المباراة الأخيرة من الدوري، لكنه استمر في الصدارة برصيد 41 نقطة من 18 مباراة، لكن القمة أصبحت مهددة من بيراميدز والأهلي مطارديه.

على الجانب الآخر تعادل نادي طلائع الجيش مع البنك الأهلي في مباراته بالجولة 18، ورفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب.

والآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة الـ 19 من الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش هو يوم الثلاثاء 17 مايو 2022 في ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.