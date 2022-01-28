يستقبل الزمالك نظيره طلائع الجيش، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وحقق الزمالك فوزه الأول في هذه المسابقة بالجولة الماضية على حساب سيراميكا كليوباترا، غير أنه لا يمتلك حظوظًا للتأهل إلى الدور النهائي.

طلائع الجيش هو الآخر بدون حظوظ للتأهل بعد خسارته في الجولة الماضية من إنبي بهدف نظيف، ليكون متذيلًا للمجموعة بثلاث نقاط.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصرية 2021

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش هو الثلاثاء 1 فبراير 2022 بملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

تذاع مباريات كأس الرابطة المصرية 2022 عبر قنوات ONTime Sports، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وطلائع الجيش كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.