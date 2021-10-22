موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب الدفاع الجوي، مباراة قوية تجمع بين الزمالك وإنبي، في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري المصري.

الزمالك سيدخل اللقاء منتشيًا بفوزه على توسكر الكيني، وضمان تأهله إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وسيعمل على الفوز بنقاط المباراة لبداية حملته في الدفاع عن لقبه بكل قوة.

على الجانب الآخر، إنبي سيريد بداية الموسم بقوة، والخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل النسخة الأخيرة من المسابقة، تساعده في مشواره هذا الموسم.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك وإنبي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الزمالك وإنبي؟

تقام مباراة الزمالك وإنبي يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021 ميلاديًا، على ملعب الدفاع الجوي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي؟

تذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وإنبي كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.